خريطة مسلسلات رمضان 2024 الكويتية..القنوات الناقلة وموعد العرض

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

يبحث عشاق الدراما الخليجية بشغف عن مواعيد عرض المسللسلات الكويتية، بعدما حققت الدراما الكويتية في السنوات الأخيرة نجاحا لافتا، بسبب التطور اللافت في تكنيك التصوير، والاقتراب من مناقشة موضوعات عن عادات وتقاليد وأعراف المجتمع الكويتي.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد شغف المشاهدين، وينتظر الجمهور العربي خريطة الأعمال الكويتية المقرر عرضها على مائدة الدراما في رمضان 2024، وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي موعد عرض المسلسلات الكويتية، حيث من المنتظر عرض مجموعة مميزة من تلك المسلسلات، التي تُقدم مزيجًا من التشويق والكوميديا والدراما الاجتماعية.


قائمة مسلسلات رمضان 2024 الكويتية
1- مسلسل "يس عبدالمالك"


يخوض النجم الكويتي الكبير سعد الفرج سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "يس عبدالملك"، بمشاركة نخبة من النجوم العرب المتميزين، المسلسل يتاح عرضه على منصة شاهد الرقمية.

ومن أبرز النجوم المشاركين في العمل: عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، فتات سلطان، ليالي دهراب، أحمد النجار.

2- مسلسل "الفرج بعد الشدة"

تدور أحداث المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" خلال عام 1867، حول مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ دولة الكويت والمنطقة العربية، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية، والمسلسل بطولة غازي حسين، عبد الإمام عبدالله، صلاح الملا، مرام البلوشي، شهاب حاجية.


3- مسلسل "سحيلة بنت عديم ـ أم الخلاجين"


المسلسل من تأليف بندر السعيد، وإخراج فهد شطي، وبطولة حمد العماني، زهرة الخرجي، عبدالله التركماني، ميس قمر، أسامو المزيعل، وحصة النبهان.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تراثي، إذ يتناول حقبة محددة من الزمن في تاريخ الكويت.


4- مسلسل "بعد غيابك عني"

العمل من إخراج المخرج سائد الهواري، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويعرض ضمن السباق الرمضاني القادم 2024.

مسلسل "بعد غيابك عني" يجمع إلهام الفضالة وتركي اليوسف في أول تعاون فني بينهما، إلى جانب كل من شهاب جوهر، مرام البلوشي، شهد، إيمان فيصل، عبدالله عبدالرضا، روان العلي وسلطان الفرج.


5- مسلسل "منت رايق"

مسلسل لايت كوميدي، ويناقش العديد من القضايا داخل المجتمع الكويتي، وعلاقات الصداقة، ويشارك في البطولة فيصل فريد، هبة الدري، محمد الكاظمي، سعود بوشهري، زينب كرم والعمل من تأليف الكاتبة منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد وإنتاج شركة "دراما أكشن" وإشراف المنتج يوسف الغيث.

6- مسلسل "مرضي ودحام"

من الأعمال الكويتية التي تقرر عرضها في مارثوان رمضان 2024، ويشارك في بطولته عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، إيمان فيصل.

وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي، ومن المتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة بسبب جماهيرية أبطاله.

7- مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

تخوض النجمة الكويتية هدى حسين سباق دراما رمضان بمسلسل يحمل اسم "زوجة واحدة لا تكفي" وتشاركها البطولة الفنانة أيتن عامر، ونور الغندور والمسلسل من إخراج علي العلي.

8- مسلسل "ملفات منسية"

مسلسل "ملفات منسية" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي وبطولة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، شيماء سيف، ليالي دهراب، حسن عبدال، مرام البلوشي، غرور، يوسف مطر، أبرار بوسيف، محمد هاشم، طارق الحارثي، محمد المنصوري، مهدي كرم، أريج العطار، إسماعيل الراشد، غيد صالح بالإضافة إلى آخرين، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

9- مسلسل "متحف يدي"

المسلسل تأليف مريم نصير وإخراج علي بدر رضا، ويضم نخبة من النجوم، منهم فوز الشطي، يعقوب عبدالله، وعبدالعزيز النصار.

يجمع المسلسل بين الدراما والعاطفة، ويشهد مشاركة كل من بدر الشعيبي، فهد الصالح، رهف محمد.

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