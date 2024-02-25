مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل حياة جديدة قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة

الفجر الفني
بوابة الفجر

مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل حياة جديدة قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة، تنتج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مسلسل “الحياة الجديدة” الذي يضم أفضل الفنانين أداءً في المملكة العربية السعودية ومشاركة حسن عسيري، وخالد الفراج، ونرمين محسن، وفاطمة الشريف، تضع المسلسل في منافسة شرسة، وتتخذ أحداثه شكل دراما اجتماعية.

ينتظر المشاهد العربي شهر رمضان المبارك لمتابعة المسلسلات الدرامية التي تضيف جوًا خاصًا ورائعًا للشاشات التلفزيونية في المملكة العربية السعودية. وفي إطار هذه الفعاليات الرمضانية، يبرز مسلسل "حياة جديدة" كواحد من الأعمال المترقبة، حاملًا معه وعدًا بقصة تلامس أوجاع الحياة وتلهم المشاهدين خلال أيام هذا الشهر الفضيل.

أبطال مسلسل حياة جديدة 2024

ينضم مسلسل حياة جديدة إلى قائمة المسلسلات السعودية في رمضان 2024، ولكن حتى اللحظة لم يصرح أصحاب الترخيص بأية معلومات حول هذا العمل.

  • الأبطال: 
  • حسن عسيري.
  •  خالد الفراج.
  •  نيرمين محسن.
  •  فاطمة الشريف.

موعد عرض المسلسل:

من المقرر أن يبصر مسلسل "حياة جديدة" النور في شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م. يأتي هذا الموعد ليتزامن مع روحانية الشهر الفضيل، حيث ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر لحظة انطلاقه ليكونوا على موعد مع تجربة درامية فريدة.

القنوات الناقلة:

ستتاح للمشاهدين فرصة متابعة أحداث "حياة جديدة" عبر عدة قنوات تلفزيونية سعودية رائدة. تفاصيل القنوات الناقلة ستُكشف في وقت لاحق، مما يتيح للجمهور استعدادًا للغوص في عالم المسلسل عبر شاشات التلفزيون خلال ليالي هذا الشهر الكريم.

 

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