وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.



وتجول وزيرا الإسكان والبيئة، فى معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، وقدم أعضاء لجنة التحكيم، شرحًا عن المعايير والقواعد التى تم اتباعها للمفاضلة بين المشاريع المقدمة للمسابقة، حيث أكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ووضع نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي يجري بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى، ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.

