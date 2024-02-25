تعاون بين "القومي للاتصالات" وجامعة بني سويف لتعزيز فرص التدريب والبحث العلمي

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقّع المعهد القومي للاتصالات اتفاقية مع جامعة بني سويف للتعاون في مجالات التدريب العملي والبحوث التطبيقية.


وتهدف الاتفاقية إلى توفير معامل وقاعات لتنفيذ أعمال التدريب لدى الطرفين والإشراف على الرسائل العلمية ومشروعات التخرج والتدريب العلمي الميداني لتقديم الدعم الكامل لتنمية مهارات طلاب الجامعة والمحافظة، بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الاتفاقية التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والأبحاث المشتركة، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات ذات الصلة.

 

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