"الزراعة" تشارك بمنتجاتها في معارض وأسواق محافظة جنوب سيناء بأسعار مخفضة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركتها في المعارض والاسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.


ومن جهته أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، مشاركة الوزراة ممثلة في مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنتجاتها المختلفة من السلع الغذائية، في معارض محافظة جنوب سيناء في مدن ابو زنيمة وابورديس، والتي افتتحها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كذلك تم اطلاق عدد من المنافذ المتحركة بالمدن المختلفة في المحافظة، فضلا عن الميادين العامة، واماكن تجمعات المواطنين.


واضاف إنه تم ضخ العديد من السلع الغذائية بهذه المعارض من لحوم ودواجن واسماك ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجات الألبان، والبقوليات، ومنتجات التصنيع الغذائي، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين ٢٠ إلى ٥٠ ٪، للمساهمة في رفع العب عن كاهل المواطنين، والحد من الغلاء.


واكد صالح إنه سيتم خلال الايام المقبلة، وقبل بداية شهر رمضان المبارك، افتتاح المعرض السنوي للوزارة، ومبادرة خير مزارعنا لأهالينا، بمشاركة اكثر من ٧٠ عارض من الجهات الانتاجية بالوزارة، وعدد من شركات القطاع الخاص، والتي تعرض منتجاتها باسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق نسبة تتراوح ما بين ٢٠ و٥٠٪.


واشار إلى ان هذا المعرض يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مساهمة وزارة الزراعة في الحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.


واكد مستشار الوزير إلى ان جهود المبادرة والوزارة مستمره لضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه، بالمعارض والاسواق ومنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

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