مركز تحديث الصناعة يستضيف الاجتماع الثاني للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر

استضاف مركز تحديث الصناعة  الاجتماع الثاني للجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، حيث تم استعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.


وتقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعدد من مقترحات الجهات الممثلين لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.


واستعرض الاجتماع أبرز معوقات تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتيسير تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية.

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