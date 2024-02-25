موعد وتفاصيل مسلسل الحشاشين في رمضان 2024، "مسلسل الحشاشين من المنتظر عرضه في شهر رمضان لعام 2024 على إحدى القنوات الفضائية، ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، يشهد السباق الرمضاني تصاعدًا ملحوظًا في الحرب بين المسلسلات العربية.

يتبارى المنتجون والقنوات الفضائية بشراسة لجذب الجمهور بأعمال درامية مميزة ومتنوعة تتنوع بين الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.

ومن بين هذه المنتجات المتوقعة، يبرز مسلسل الحشاشين كواحد من أبرز الإنتاجات التي يتوقع عرضها خلال هذا الموسم الرمضاني المبارك. يتميز المسلسل بقصة مشوقة ومثيرة، تدور حول مجموعة من الشخصيات المعقدة في إطار يمزج بين الجريمة والإثارة.

ويضم الفريق العمل النجم كريم عبد العزيز في البطولة، وتأليف كريم نور، وإخراج المبدع بيتر ميمي، الذي يعد ضمانة لنجاح وجاذبية العمل."

قصة مسلسل الحشاشين

يُقدم مسلسل الحشاشين قصة تاريخية تدور أحداثها في القرن الحادي عشر، وتتناول سيرة زعيم الحشاشين “حسن الصباح” ويُسلط المسلسل الضوء على تأسيس فرقة “الفدائيين” من قبل حسن الصباح، وعقيدتهم الراسخة التي جعلتهم يُضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق أهدافهم.

أبطال العمل في مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل “الحشاشين” نخبة من نجوم الدراما العربية، حيث يتألق كل منهم بأدوار مميزة تضفي على العمل قيمة فنية متميزة ويتألق النجم كريم عبد العزيز بتجسيد شخصية “حسن الصباح”، زعيم الحشاشين الذي يقودهم بحكمة وشجاعة، بينما يظهر فتحي عبد الوهاب بأداء متقن لدور “نظام الملك”، العدو اللدود الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام حسن الصباح.

وتضفي ميرنا نور الدين لمسة من الجاذبية والتميز من خلال دور “جواهر”، إحدى زوجات حسن الصباح التي تتحدى الصعاب بقوة وعزيمة ويقدم أحمد عيد أداءً مميزًا في دور “أبو طاهر”، أحد أتباع حسن الصباح الذي يثبت ولائه وإخلاصه في مواجهة التحديات ولا يقل إسلام جمال عن بقية الفريق النجومي، حيث يجسد شخصية “بهاء الدين” بمهارة وإتقان، كفدائي مخلص يقف إلى جانب حسن الصباح في كل المحن والمواقف الصعبة.

إنتاج ضخم للمسلسل

يُعد مسلسل “الحشاشين” من الأعمال الإنتاجية الضخمة، حيث تم تصويره في ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وإفريقيا وشارك في العمل آلاف من الممثلين، واستُخدمت فيه تقنيات متطورة لضمان جودة الإنتاج.

وتُشير كل المؤشرات إلى أن مسلسل “الحشاشين” سيكون أحد أبرز مسلسلات رمضان 2024 فالقصة التاريخية المشوقة، والطاقم التمثيلي المميز، والإنتاج الضخم، كلها عوامل تُبشر بعمل استثنائي سيجذب المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي.