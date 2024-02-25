سجل كريستيانو رونالدو لاعب النصر هدف التقدم لصالح العالمي أمام الشباب في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من من بطولة الدوري السعودي.

وجاء الهدف في الدقيقة 21، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ساديو ماني، نفذها كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح العالمي.

كريستيانو رونالدو يسجل هدف التقدم أمام الشباب في الدوري السعودي

وتذاع المباراة على قناة SSC1 HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

