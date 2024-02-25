تعرف على مكونات كرتونة رمضان 2024 في مختلف الأماكن، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، بدأت مجموعة من المحلات التجارية بتقديم كرتونات رمضان بأسعار متنوعة تبدأ من 155 جنيهًا كأقل سعر متاح، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الكرتونات بأحجام وأسعار مختلفة في جميع المنافذ لتسهيل عملية الحصول عليها.

مكونات كرتونة رمضان

قد أعلنت سلسلة التجزئة عن تقديم كرتونة رمضان أخرى بأسعار تبدأ من 400 جنيه للكرتونة الواحدة، وتشمل المحتويات التالية:

2 كيلوجرام من الأرز.

2 كيلوجرام من السكر.

1 كجم من المكرونة.

40 جرام من الشاي.

300 جرام من السمن.

500 جرام من الفول.

280 جرام من الصلصة.

700 مل من الزيت.

500 جرام من العدس.

1 كيلوجرام من البلجور

افتتاح معارض أهلا رمضان

من جهة أخرى، قد أكد الدكتور علي المصيلحي، والذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر أن يتم إقامة معارض “أهلًا رمضان” وذلك في ثلاث مواقع رئيسية على الأقل في كل محافظة، هذا بالإضافة إلى توفير الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ مشروع جمعيتي.

كما تقرر ان يتم افتتاحها في منتصف شهر فبراير الحالي، قد أعلن السيد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل افتتاح معارض “أهلًا رمضان” والذي من المقرر أن يتم إنشائه في جميع المحافظات المصرية، كما أكد على أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك أيضًا في هذه المعارض، مع التأكيد على ضرورة مراقبة كميات وأسعار السلع من قبل مديريات التموين، كما أوضح أن هدف هذه المعارض هو توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

منتجات معارض أهلا رمضان

أكدت وزارة التموين فيما يتعلق بمعارض أهلا رمضان أنه سوف يتم طرح كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والدواجن، بأسعار تنافسية تصل نسبة تخفيضاتها إلى 30٪، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كوبونات سلعية بفئات متنوعة مخصصة للشراء من المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي، وتقوم وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية من خلال منافذها.