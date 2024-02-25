أمشير أبو الزعابيب " أعرف انهاردة كام أمشير، شهر "أبو الزعابيب" يتميز بالرياح الشديدة، مما يجعل البعض يطلق عليه هذا الاسم، ويصاحب ذلك تحميل الجو بالأتربة والأمطار، يُنظر إلى نهاية هذا الشهر كمؤشر على انقضاء فصل الشتاء، مما يثير فضول الكثيرين لمعرفة موعد انتهائه.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أمشير، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل عليها البوابة وتوفرها لكل االمتابعين.

أمشير أبو الزعابيب.. تعرف على شهر أمشير

أمشير هو أحد الشهور القبطية، حيث يتكون من عشرة أيام باردة تُشبه طوبة، تليها عشرة أيام حسوم تُميّزها الرياح الساخنة التي تساعد في نضوج الزرع، حيث تهب الرياح من الجنوب.

يعتبر أمشير الشهر السادس في التقويم القبطي، ويرجع تسميته إلى مشير، إله الريح في العصور القديمة المصرية، نظرًا لكثرة الرياح التي تهب في هذا الشهر.

ترتيب الشهور القبطية بأسمائها في اللغة المصرية القديمة

لمن لا يعرف ما هو ترتيب الشهور القبطية وما هي أسماءها سنذكرها لكم في السطور التالي:

يبدأ بشهر توت (تحوت): وهو من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

ثم شهر بابة (هابي): وهو من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

بعدها شهر هاتور (حتحور): وهو من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

يليه شهر كهيك (كا ها كا): وهو من 10 ديسمبر إلى شهر 8 يناير.

بعدهم شهر طوبة (أمسو خم): وهو من 9 يناير إلى 7 فبراير.

ثم شهر أمشير (مشير): وهو من 8 فبراير إلى 9 مارس.

بعد ذلك شهر برمهات (مونت): وهو من 10 مارس إلى 8 إبريل.

يليه شهر برمودا (رنو): وهو من 9 إبريل إلى 8 مايو.

بعدها شهر بشنس (خنتي): وهو من 9 مايو إلى 7 يونيو.

ثم شهر بؤونة: وهو من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

يليه شهر أبيب (أبيدا): وهو من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

بعد ذلك شهر مسري (مس أو ري): وهو من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وفي الختام شهر نسئ: وهو من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر.

أمثلة على شهر أمشير

بسبب الطبيعة العاصفة للشهر والرياح الشديدة التي تميزه، أصبح هذا الشهر مصدرًا للأمثال والحكم، بسبب تكرار الظواهر الجوية القوية فيه.

أمشير يقول لبرمهات عشرة مني خد وعشرة مني هات.

أمشير أبو الزعابيب الكتير.

أمشير ياخد العجوزة ويطير.

أمشير يفصص الجسم نسير نسير.

أمشير يخلي العجوزة جلدة والصبية قردة.

النهارده كام أمشير 2024

في الشهر القبطي أمشير، والذي يشكل تاريخ اليوم محل اهتمام للعديد من الأشخاص، يصادف اليوم 25 فبراير 2024 من التقويم الميلادي. وفي التقويم الهجري، يوافق هذا التاريخ اليوم 15 شعبان 1445. أما في التقويم القبطي، فيكون اليوم تاريخ 17 أمشير 1740.