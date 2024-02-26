عاجل | خفض أسعار ياميش رمضان في معارض اهلا رمضان 1445-2024

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عاجل | خفض أسعار ياميش رمضان في معارض اهلا رمضان 1445-2024

عاجل |  خفض أسعار ياميش رمضان في معارض اهلا رمضان 1445-2024، في هذا النص، سنتعرف على أسعار ياميش رمضان في معارض "أهلًا رمضان 2024" التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية. يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار ياميش رمضان في هذه المعارض، ويسعى الوزارة لتوفير مجموعة من السلع الغذائية بأسعار ميسرة تناسب جميع الفئات، ومن بين هذه السلع يأتي ياميش رمضان كواحدة من العناصر الأساسية. يتفاوت سعر ياميش رمضان من منتج إلى آخر بناءً على جودته.

أسعار ياميش رمضان في معارض اهلا رمضان 2024 من وزارة التموين:

 

في معارض أهلا رمضان تم توفير جميع احتياجات رمضان بسعر مناسب ونظرا لارتفاع أسعارها عن العام الماضي هيا بنا لنتعرف علي أسعار ياميش هذا العام:

  • بلغ سعر كيلو التمر يبدأ من 40 إلى 150 جنيه
  • أيضا يكون سعر ربع كيلو الزبيب الذهبي المصري 45،25 جنيه.
  • علاوة إلى ذلك، تم الإعلان أن سعر المشمش وزن 200 جرام 140 جنيه.
  • بالإضافة إلى ذلك، سعر كيلو القراصيا يبدأ من 40 إلى 120 جنيه.
  • تم رصد سعر 600 جرام التين السوري   200 جنيه.
  • كما أن ثمن علبة التمر بالشوكولاتة 250 جرام  46.75 جنيه.
  • سعر عبوة التمر باللوز وزن 300 جرام   56.75 جنيه.
  • علمنا أن سعر قمر الدين 250 جرام    49.25 جنيه.
  • التمر الهندي وزن 400 جرام  32.25 جنيه.
  • التين الجاف وزن 300 جرام   77.25 جنيه.
  • العرقسوس 200 جرام   66.95 جنيه.

المكسرات وأسعارها داخل معارض أهلا رمضان

في معارض اهلا رمضان يوجد الكثير من المكسرات اللازمة للبيوت المصرية وإليكم قائمة الأسعار بالمكسرات الموجودة:

  • بلغ سعر كيلو اللوز المحمص نحو  680 جنيه.
  • بينما  كيلو الكاجو  في المعرض  يبدأ من 300 إلى 650 جنيه.
  • اللوز العادي الذي ارتفع سعره كثيرا وصل إلى 550 جنيه.
  • ثمن كيلو الفستق  يبلغ  600 جنيه.
  • أيضا بلغ ثمن كيلو البندق  من مبلغ 200 جنيه إلى 450 جنيه.
  • أما عن  كيلو عين الجمل فهو يبدأ من 220 إلى 440 جنيه.

كما سيتم توفير 8200 طن من اللحوم الطازجة، و2000 طن من اللحوم المجمدة، و2500 طن من الدواجن المجمدة في جميع فروع معارض أهلا رمضان في مصر، في خلال شهر رمضان الكريم، وأيضًا سيتم توفير 17000 طن زيت طعام، و30 ألف طن من الأرز، و43 ألف طن من  زيت تموين الفاخر،  و65000 طن من السكر.

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