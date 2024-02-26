بكام يا دينار.. تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-2-2024

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بكام يا دينار.. تعرف
بكام يا دينار.. تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

بكام يا دينار.. تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-2-2024،تزايدت معدلات البحث في الفترة الأخيرة بين المواطنين الراغبين في معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء والبنوك المصرية يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024. حيث شهد سعر الدينار الكويتي هذا اليوم انخفاضًا ملحوظًا في السوق السوداء بعدما كان قد شهد ارتفاعًا واضحًا في الفترة الأخيرة. نقدم لكم في هذا المقال جميع أسعار الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية، تابعونا للتفاصيل.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنية المصري في السوق السوداء

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء من خلال النقاط التالية:

  • وصل سعر الدينار الواحد الكويتى اليوم إلى مبلغ 165.74جنيه مصري.
  • كما وصل سعر الـ 5 دينار الكويتى اليوم إلى مبلغ 828.70 جنيه مصري.
  • أيضًا وصل سعر الـ 10 دينار كويتى اليوم إلى مبلغ 1،657.40جنيه مصري.
  • وصل سعر الـ 25 دينار كويتى أيضًا إلي مبلغ 4،143.50 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية

تنقل بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية أسعار الدينار الكويتي اليوم في جميع البنوك المصرية لأخر تعاملات هذا اليوم النحو التالي:

  • سجل سعر الدينار الكويتي قصاد الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  مبلغ  100.65 جنيه للشراء اليوم بينما سعر البيع وصل إلى 100.2 جنيه.
  • كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصرى اليوم إلى مبلغ 100.31 جنيه مصري للشراء، بيننا سعر البيع وصل إلى 99.32 جنيه.
  • وصل في بنك الاسكندريه سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مبلغ 100.63 جنيه مصرى للشراء، بينما سعر البيع كان 96.98 جنيه مصري.
  • سجل في البنك المصري الخليجي اليوم سعر الدينار الكويتي مبلغ 100.45 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 95.63 جنيه.
  • سجل في البنك التجاري الدولي اليوم سعر الدينار الكويتي مبلغ 100.63 جنيه للشراء بينما سعر البيع وصل 97.30 جنيه.
  • كما وصل أيضًا في بنك قطر الوطني اليوم سعر الدينار الكويتي مبلغ  100.38 جنيه للشراء وكان سعر البيع 95.94 جنيه.
  • كما وصل في بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مبلغ 100.31 جنيه للشراء بينما البيع وصل إلى 100.03 جنيه.
  • أما سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم وصل إلى مبلغ 100.6 جنيه للشراء بينما سعر الدينار الكويتي للبيع وصل إلى 98.09 جنيه.
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