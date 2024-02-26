بكام يا دينار.. تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-2-2024،تزايدت معدلات البحث في الفترة الأخيرة بين المواطنين الراغبين في معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء والبنوك المصرية يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024. حيث شهد سعر الدينار الكويتي هذا اليوم انخفاضًا ملحوظًا في السوق السوداء بعدما كان قد شهد ارتفاعًا واضحًا في الفترة الأخيرة. نقدم لكم في هذا المقال جميع أسعار الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية، تابعونا للتفاصيل.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنية المصري في السوق السوداء

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء من خلال النقاط التالية:

وصل سعر الدينار الواحد الكويتى اليوم إلى مبلغ 165.74جنيه مصري.

كما وصل سعر الـ 5 دينار الكويتى اليوم إلى مبلغ 828.70 جنيه مصري.

أيضًا وصل سعر الـ 10 دينار كويتى اليوم إلى مبلغ 1،657.40جنيه مصري.

وصل سعر الـ 25 دينار كويتى أيضًا إلي مبلغ 4،143.50 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية

تنقل بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية أسعار الدينار الكويتي اليوم في جميع البنوك المصرية لأخر تعاملات هذا اليوم النحو التالي: