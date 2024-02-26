مسلسل تاج في رمضان 2024 موعد العرض والقناة الناقلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض المسلسلات العربية الجديدة على شاشات التلفاز. ومن بين المسلسلات المُنتظرة بشدة في رمضان 2024 مسلسل "تاج"، بطولة النجم تيم حسن، الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم الدراما العربية حاليًا.

يتميز هذا المسلسل بشعبيته الهائلة قبل بدء عرضه، حيث يتوقع الجمهور أن يقدم قصة مشوقة ومثيرة تبقيهم على أطرافهم طوال فترة عرضه.

رحلة تاريخية مشوقة يقدمها مسلسل تاج

يدور مسلسل “تاج” حول قصة “عاصي الزند” بطل المقاومة السورية ضد الانتداب الفرنسي في خمسينيات القرن الماضي ويُجسد تيم حسن شخصية عاصي، الذي يُلقب بـ”تاج” لِما يتمتع به من شجاعة وكبرياء ويُواجه عاصي العديد من التحديات في رحلته للنضال ضد الظلم والاحتلال، ويُضطر إلى التضحية بالكثير من أجل تحقيق الحرية والاستقلال لوطنه.

فريق عمل متميز في مسلسل تاج

يضم مسلسل تاج نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم تيم حسن، بسام كوسا، دوجانا عيسى، فرح الدبيات، نورا رحال، فايا يونان، ومن تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي ويُعد هذا التعاون بين تيم حسن وبسام كوسا الأول منذ 14 عامًا، ممّا يزيد من حماس الجمهور لمتابعة المسلسل.

ويُعرف المخرج سامر برقاوي بإبداعه في إخراج المسلسلات التاريخية، مثل مسلسل “الهيبة” و”الملك فاروق” ويُتوقع أن يُقدم برقاوي في مسلسل تاج رؤية إبداعية جديدة تُجسد حقبة تاريخية مهمة في سوريا.

توقعات عالية للمسلسل

يُتوقع أن يحقق مسلسل "تاج" نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان 2024، وذلك لِما يتمتع به من قصة مُشوقة وطاقم عمل متميز وإخراج إبداعي ويُعد المسلسل فرصة رائعة للتعرف على جزء من التاريخ السوري المُقاوم للاحتلال، ومشاهدة قصة بطل ناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وفي الختام يُمثل مسلسل "تاج" علامة فارقة في الدراما العربية، لِما يُقدمه من قصة تاريخية مُثيرة وطاقم عمل مُبدع ويُتوقع أن يُصبح المسلسل من أهم المسلسلات التي تُعرض في رمضان 2024.