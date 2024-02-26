بعد انهيار الأخضر..تعرف على سعر ياميش رمضان 1445-2024، اليوم، سنتحدث عن قائمة أسعار ياميش في رمضان 2024، إذ يتجه اهتمام الناس مع اقتراب الشهر الفضيل نحو معرفة أسعار هذه الفواكه المجففة، التي تعتبر جزءًا لا يمكن الاستغناء عنه في مائدة رمضان المصرية.

يحرص الكثيرون على معرفة أسعارها مسبقًا لتمكنهم من شرائها وتخزينها قبل حلول الشهر الفضيل، متجنبين الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال هذه الفترة.

قائمة أسعار ياميش في رمضان 2024 في المحلات التجارية

مع اقتراب الشهر المبارك للجميع يبحث عن اسعار ياميش رمضان التي تشمل المكسرات من الفول وجوز الهند وعين الجمل لذلك من خلال هذا المقال ستتعرف على اسعار جميع انواع ياميش رمضان تابع معانا في النقاط التالية:

وصل اليوم سعر المشمش المجفف الذي يزن 250 جرام إلى نحو 94.95 جنيه مصري.

وصل سعر التين المجفف الذي يبلغ وزنه 300 جرام اليوم إلى نحو 99.95 جنيه.

ارتفع سعر 250 غرام من البرقوق المجفف اليوم تقريبًا 69.95 جنيه مصري.

وصل سعر عبوة الزبيب اللون الذهبي المصري ووزنها 250 جرام اليوم إلى نحو 49.99 جنيه مصري.

وصل سعر جوز الهند الفاخر اليوم إلى نحو 34.95 جنيه للعبوة التي وزنها 250 جرامًا.

أصبح سعر 250 جرام من الفول السوداني اليوم نحو 29.95 جنيه مصري.

وصل سعر التمر الهندي اليوم إلى نحو 47.95 جنيه مصري لكل 400 غرام.

وصل سعر عبوة الزبيب المصري الجامبو التي وزنها 250 جرامًا في اليوم إلى نحو 24.95 جنيه مصري.

وصل اليوم ثمن عبوة بودرة سوبيا التي وزنها 250 جرامًا إلى حدود 22.95 جنيه مصري.

وصل اليوم سعر عبوة قمر الدين التي تزن 400 جرام إلى نحو 100 جنيه مصري.

وصل سعر قمر الدين بأصناف متنوعة بوزن 400 جرام اليوم إلى نحو 70 جنيه مصري.

اسعار ياميش رمضان 1445-2024