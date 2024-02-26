تعرف على قصة مسلسل العتاولة في رمضان 2024،مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشتد التنافس بين القنوات الفضائية لعرض أقوى المسلسلات العربية التي تلفت انتباه المشاهدين. يترقب الجمهور بشغف الأعمال الدرامية التي تحمل قصصًا مشوقة وأداءً فنيًا راقيًا،

ومن بين الأعمال المنتظرة بشوق وحماس في رمضان 2024، يبرز مسلسل "العتاولة" كواحد من الأعمال البارزة التي تستقطب انتباه الجمهور. يجمع المسلسل بين نخبة من نجوم الفن المصري ويقدم قصة اجتماعية مشوقة تتناول أحداثًا تدور داخل إحدى الحارات الشعبية، مما يعد طموحًا جديدًا في تقديم المحتوى الدرامي للمشاهدين في هذا الشهر المبارك.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة.

يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

تتخلل أحداث المسلسل قصة حب رومانسية بين “عمر العتولي” و”فاطمة” زوجته، بينما تواجه “عائشة” صاحبة محل البقالة العديد من الصعوبات في حياتها الشخصية.

أبطال مسلسل العتاولة

يشارك في بطولة مسلسل “العتاولة” نخبة من ألمع نجوم الفن المصري، على رأسهم:

أحمد السقا: يجسد دور “عمر العتولي”، أحد زعماء الحارة وصاحب النفوذ الكبير.

باسم سمرة: يجسد دور “حسن العتولي”، شقيق عمر وصاحب شخصية قوية ومستقلة.

منى زكي: تجسد دور “فاطمة”، زوجة عمر العتولي وامرأة قوية تدعم زوجها في جميع قراراته.

غادة عبد الرازق: تجسد دور “عائشة”، صاحبة محل بقالة في الحارة وتعلم بجميع أسرارها.

مجموعة أخرى من النجوم: مثل محمد فراج، رانيا يوسف، أحمد زاهر، وآخرون.

القناة الناقلة للمسلسل

خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، يأتي مسلسل "العتاولة" كإحدى أبرز الإنتاجات الدرامية المنتظرة التي ستُبث حصريًا على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد VIP. ينتظر الجمهور بشغف ولهفة بداية عرضه، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتقديم محتوى ترفيهي متميز وجذاب للمشاهدين خلال هذا الشهر الفضيل. يأمل المنتجون في أن يحظى المسلسل بقبول واسع وإعجاب من الجمهور، مما يعزز مكانته ويجعله واحدًا من الأعمال البارزة التي ستحتل مكانة مهمة في مشهد الدراما العربية خلال هذا الموسم التلفزيوني المميز.