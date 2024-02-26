تعرف على موعد قدوم رمضان 2024 في مصر، تنتظر العديد من المسلمين موعد رؤية هلال شهر رمضان بفارغ الصبر، حيث يعتبر قدوم شهر رمضان مناسبة مميزة ينتظرونها بشغف وسرور. يعتبر شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، حيث يُغفر الله فيه ذنوب المسلمين بسبب صيامهم وصلواتهم وتقواهم.

ومن المعتاد أن تعلن دار الإفتاء في الأيام القادمة عن موعد رؤية هلال رمضان، حيث تُعتبر الجهة المختصة الوحيدة في هذا الشأن، تابعوا معنا للحصول على كافة التفاصيل القادمة بهذا الخصوص.

متى تكون رؤية هلال رمضان 1445

رؤية الهلال تكون قبل مجيء رمضان الكريم بفترة وجيزة، واستجابة للكثير من عمليات البحث في هذا الموضوع أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه من المؤكد أن رمضان سيكون يوم 11 من شهر مارس المقبل عام 2024، أي لم يتبقي على الشهر الكريم سوى بضعة أيام قليلة ويأتي بنوره وبركاته التي تعم في كافة الدول، ومن المهم أن يتولى كلا من خبراء ومختصين الفلك التابعين لهيئة دار الإفتاء المصرية مهمة النظر للهلال مرة أخرى يوم 9 من شهر مارس المقبل والتأكد أن سعر رمضان سيأتي يوم 11 من مارس، وبعدما يتم التأكد من هذا الخبر يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية ويفرح كافة المواطنين بحلول هذا الشهر الكريم.

أول يوم رمضان 2024

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول يوم من أيام رمضان عاليا سيكون يوم 11 من مارس 2024، حيث يكون كالآتي:

يوم 1 من شهر رمضان سيوافق يوم 11 من سعر مارس 2024، وسوف تؤذن صلاة المغرب الساعة 6.01 مساءا، لذلك يكون عدد ساعات الصيام تقريبا 13 ساعة.

وسيكون آخر يوم من أيام شهر رمضان سيكون يوم 9 من إبريل والمغرب سيكون الساعة 6:19 مساءا، وساعات الصيام ستتزايد حتى تكون عدد ساعات الصوم 14:34 ساعة.

وعلى الجميع عند اقتراب موعد صلاة المغرب أي الإفطار، يقوم المؤمن بذكر الله ويكثف من الأدعية لأن هذا الوقت من الشهر يكون الدعاء مستجاب، ومن هذه الأدعية ما يأتي:

(اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العراق وثبت الأجر إن شاء الله).