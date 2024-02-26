أفضل الأدعية لدخول الشهر الكريم.. رمضان 1445-2024، يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بشكل عام عن موعد شهر رمضان 2024، حيث يسعون إلى معرفة توقيته للتحضير بشكل جيد.

يعد شهر رمضان التاسع في التقويم الإسلامي، ويعتبر أحد أهم الشهور في الإسلام. يتميز هذا الشهر بالصيام من الفجر حتى المغرب، وهو معروف أيضًا باسم "شهر الخير والبركات" نظرًا لكثرة العبادات والطاعات التي يُمارسها المسلمون فيه، مثل الصلاة وقراءة القرآن الكريم وإيتاء الزكاة.

فضل شهر رمضان

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسُلّسلت الشياطين”.

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الصيام جنة من النار”.

أعمال شهر رمضان

الصيام: هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى المغرب.

هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى المغرب. صلاة التراويح: هي صلاة تُؤدى بعد صلاة العشاء في شهر رمضان.

هي صلاة تُؤدى بعد صلاة العشاء في شهر رمضان. قراءة القرآن الكريم: يُستحب قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، حيث يُضاعف الله فيه الحسنات.

يُستحب قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، حيث يُضاعف الله فيه الحسنات. الزكاة: هي صدقة تُخرج على الفقراء والمحتاجين.

هي صدقة تُخرج على الفقراء والمحتاجين. الإكثار من الدعاء: يُستحب الإكثار من الدعاء في شهر رمضان، حيث يُستجاب فيه الدعاء.

أفضل الأدعية لدخول الشهر الكريم