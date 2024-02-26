أفضل الأدعية لدخول الشهر الكريم.. رمضان 1445-2024
أفضل الأدعية لدخول الشهر الكريم.. رمضان 1445-2024، يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بشكل عام عن موعد شهر رمضان 2024، حيث يسعون إلى معرفة توقيته للتحضير بشكل جيد.
يعد شهر رمضان التاسع في التقويم الإسلامي، ويعتبر أحد أهم الشهور في الإسلام. يتميز هذا الشهر بالصيام من الفجر حتى المغرب، وهو معروف أيضًا باسم "شهر الخير والبركات" نظرًا لكثرة العبادات والطاعات التي يُمارسها المسلمون فيه، مثل الصلاة وقراءة القرآن الكريم وإيتاء الزكاة.
فضل شهر رمضان
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسُلّسلت الشياطين”.
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الصيام جنة من النار”.
أعمال شهر رمضان
- الصيام: هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى المغرب.
- صلاة التراويح: هي صلاة تُؤدى بعد صلاة العشاء في شهر رمضان.
- قراءة القرآن الكريم: يُستحب قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان، حيث يُضاعف الله فيه الحسنات.
- الزكاة: هي صدقة تُخرج على الفقراء والمحتاجين.
- الإكثار من الدعاء: يُستحب الإكثار من الدعاء في شهر رمضان، حيث يُستجاب فيه الدعاء.
أفضل الأدعية لدخول الشهر الكريم
- “اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ وَتَلاوَةِ قُرْآنِهِ، اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا صَائِمِينَ قَائِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.”
- “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الَّذِي لا يَرُدُّ، وَخَزَائِنِكَ الَّتِي لا تَنْفَدُ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا، ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا، وَأَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَسِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا.”
- “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ".