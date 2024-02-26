عروض جبارة من هايبر ماركت على كراتين رمضان "تعرف عليها"

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عروض جبارة من هايبر ماركت على كراتين رمضان "تعرف عليها"

عروض جبارة من هايبر ماركت على كراتين رمضان "تعرف عليها"، في هذا الوقت من السنة، يتزايد الاهتمام بمعرفة أسعار شنط رمضان خير زمان في جميع الأسواق والمحلات التجارية، حيث لم يتبقى سوى 19 يومًا على حلول شهر رمضان المبارك، يقوم المواطنون في مصر بشراء الشنط والكراتين الرمضانية سواء للتصدق بها أو لتوفير احتياجاتهم الغذائية خلال هذا الشهر الكريم.

تعتبر شنط رمضان من العادات الشائعة في مصر وفي العديد من البلدان العربية، حيث يتسابق الناس لشرائها قبيل حلول شهر رمضان. تأتي هذه الشنط بتشكيلات متنوعة ومحتويات غنية تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

من خلال هذا المقال، سنلقي نظرة على الأسعار ومحتويات كل شنطة وكرتونة، حيث يتوفر لديك مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجاتك وتقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

عروض رمضان في هايبر ماركت 2024

  • أرز 1 كجم
  • سكر 1 كجم
  • مكرونة 1 كجم
  • شاي 40 جرام
  • سمن 300 جرام
  • فول 500 جرام
  • صلصة 280 جرام
  • زيت 700 مل.

سعر كرتونة وسط تبلغ 259 جنيهًا، وتحتوي على العناصر التالية

  • أرز 1 كجم
  • سكر 1 كجم
  • مكرونة 1 كجم
  • شاي 40 جرام
  • سمن 300 جرام
  • فول 500 جرام
  • صلصة 280 جرام
  • زيت 700 مل.

سعر الكرتونة الكبيرة: يبلغ 399 جنيهًا وتحتوي على العناصر التالية:

  • 2 أرز 1 كجم
  • 2 سكر 1 كجم
  • مكرونة 1 كجم
  • 2 شاي 40 جرام
  • سمن 300 جرام
  • فول 500 جرام
  • صلصة 280 جرام
  • زيت 700 مل
  • عدس 500 جرام
  • بلح 1 كجم.

يعتبر سعر كرتونة رمضان في هايبر وان مناسبًا للعديد من العائلات حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجونها خلال شهر رمضان.

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Elfagr.org

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