مشروبات رمضان: الانتعاش والترطيب في شهر الصيام، تحلَّ شهر رمضان المبارك كل عام بجوٍّ من الروحانية والتقدير، ومع حلول فترة الإفطار والسحور، يبحث الناس عن مشروبات منعشة ومغذية لاستعادة الطاقة وترطيب الجسم بعد ساعات الصيام. إليك بعض المشروبات الرمضانية الشهيرة وكيفية تحضيرها:

مشروبات رمضان: الانتعاش والترطيب في شهر الصيام

1. **العصائر الطازجة**: يمكن تحضير العصائر الطازجة من الفواكه الموسمية مثل البرتقال والتفاح والعنب والبطيخ. قومي بقطع الفواكه ووضعها في الخلاط مع بعض الثلج وقليل من السكر حسب الذوق، ثم قومي بخلطها جيدًا وصبها في أكواب التقديم.

2. **العوامة**: يعتبر مشروب العوامة من المشروبات الشعبية في رمضان. يمكن تحضيره بخلط عصير الخروب مع الماء والثلج والسكر وماء الزهر، ثم تقديمه مع قطع الثلج ورشة من القرفة.

3. **اللبن بالخيار**: يمكن تحضير هذا المشروب بخلط اللبن الطازج مع الخيار المبشور والنعناع وقليل من الملح، ثم تقديمه باردًا لترطيب الجسم وتجديد النشاط.

4. **القهوة العربية**: تعتبر القهوة من المشروبات الشهيرة في رمضان، حيث يفضل الكثيرون تناولها مع وجبة السحور. يمكن تحضير القهوة العربية بغلي البن على النار مع الهيل والزعفران وقليل من الماء، ثم تقديمها ساخنة مع التمر.

5. **الشاي بالنعناع**: يمكن تحضير الشاي بالنعناع بغلي كمية من الشاي الأسود مع أوراق النعناع وقليل من السكر، ثم تصفيته وتقديمه ساخنًا مع الحلويات.

تُعد هذه المشروبات خيارات منعشة ومغذية لإعادة ترطيب الجسم خلال شهر رمضان، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل للاستمتاع بطعمها الرائع وفوائدها الصحية.