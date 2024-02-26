في بث مباشر..

"لن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية".. جندي أمريكي يحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، واقعة غير مسبوقة، حين أقدم جندي في الجيش الأمريكي، على إشعال النار في نفسه، عبر بث مباشر، في حدث سبب صدمة واسعة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الجندي أحرق نفسه وبث تلك الواقعة مباشرة عبر منصة "تويتش"، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن الجندي قوله: "لن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية، أنا على وشك القيام بعمل احتجاجي شديد"، مرددًا عبارة "فلسطين حرة".

وكان الجندي الطيار يريد بفعلته تلك التعبير عن رفضه للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة خلال الحرب الإسرائيلية.

وأصيب الجندي بجروح بليغة وحالته حرجة حسب ما أفادت به السلطات الصحية، حيث نقل إلى مستشفى في المنطقة بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران.

الجيش الأمريكي فلسطين غزة اسرائيل السفارة الإسرائيلية
Elfagr.org

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