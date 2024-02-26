عاجل| أسعار الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي بالسوق السوداء بعد خسائر قوية

توقفت أسعار دولار السوق السوداء عن الانخفاضات في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد خسائر قوية تكبدها خلال الأيام الماضة، على اثر الإعلان عن حصول مصر على سيولة بالنقد الأجنبي 35 مليار دولار خلال الشهرين.

وانخفض سعر الدولار من مستويات 60 جنيها بالسوق السوداء ليصل إلى 50 جنيها؛ والتى استقر عندها بداية تعاملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تثبيت سعر العملة الأجنبية عند 30.95 جنيها دون تغيير.

وأدي توقعات بتأمين مصر الفجوة الدولارية بعد توقيع صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، إلى توقف المضاربات على شراء العملات الأجنبية لتشهد خسائر قوية خلال الأيام الماضية.

وانخفضت أسعار اليورو بالسوق السوداء ليصل إلى 55 جنيها، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 63 جنيها، وبلغ سعر الريال السعودي 13 جنيها، وتراجع اليوان الصيني إلى 6.94 جنيها.