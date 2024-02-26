عاجل| مصر توفر استيراد 4.54 مليون طن بترول بسبب الطاقة المتجددة

كشفت حصاد الطاقة 2023 لهيئة الطاقة المتجددة، أن إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة من المشروعات القائمة وصل إلى 25800 ج.و.س.

وأشار التقرير، الذي حصلت الفجر على نسخة منه، إلى أنه هذا ساهم في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يجاوز 10700 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وتوفير نحو 4540 ألف طن بترول مكافئ.



ويستهدف قطاع الكهرباء إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدي لوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والجاري تحديثها لعام 2040.

أوضح حصاد الطاقة 2023، تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، حيث تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6،6 جيجاوات، بمشاركة بلغت نحو 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل انتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.

وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2023 نحو 14967 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5616 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 4535 جيجاوات ساعة.