تدشين سوق التمور والعسل في سلطنة عُمان ضمن فعاليات مهرجان صور للتراث البحري

عربي ودولي
بوابة الفجر

دشنت سلطنة عُمان، سوق التمور والعسل الثاني بولاية صور وذلك ضمن إطار فعاليات مهرجان صور للتراث البحري، تضمن السوق خمسة عشر منتجا للتمور وخمسة عشر منتجا للعسل تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
تأتي فكرة إقامة هذا السوق بهدف تعريف المجتمع بأنواع التمور والعسل على مستوى محافظات وولايات السلطنة وكذلك فتح منافذ تسويقية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية لهذه المنتجات.
الجدير بالذكر أن هذا السوق هو التجربة الثانية على مستوى محافظة جنوب الشرقية الذي تقيمه المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الشرقية وذلك بعد النجاح الذي حققه سوق التمور والعسل والذي أقيم بولاية جعلان بني بوحسن بنهاية شهر يناير الماضي.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن جائزة إضافية لبطل كأس مصر

عاجل| نجيب ساويرس عن انخفاض سعر الدولار: "هجايص".. ويكشف موعد النزول الحقيقي للأخضر

"لقاء أبيض بخطين حمر".. ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

"بث مباشر ودون تقطيع ".. شاهد الان مباراة الوحدة Xالاتحاد في دوري روشن السعودي 2024|مشاهدة مجانية Al-Wahda vs. Al-Ittihad

خاص.. خالد بيبو مهدد بالرحيل عن منصب مدير الكرة بالأهلي

انقلاب كبير.. مانشستر يونايتد يغري مبابي براتب خيالي

عاجل| طرح شهادات 30%... خبراء: احتمال ليس مستبعدًا

بشاير شهر الخير.. سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 26 فبراير في الأسواق المصرية والتموين