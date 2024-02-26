تدشين سوق التمور والعسل في سلطنة عُمان ضمن فعاليات مهرجان صور للتراث البحري

دشنت سلطنة عُمان، سوق التمور والعسل الثاني بولاية صور وذلك ضمن إطار فعاليات مهرجان صور للتراث البحري، تضمن السوق خمسة عشر منتجا للتمور وخمسة عشر منتجا للعسل تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

تأتي فكرة إقامة هذا السوق بهدف تعريف المجتمع بأنواع التمور والعسل على مستوى محافظات وولايات السلطنة وكذلك فتح منافذ تسويقية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية لهذه المنتجات.

الجدير بالذكر أن هذا السوق هو التجربة الثانية على مستوى محافظة جنوب الشرقية الذي تقيمه المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الشرقية وذلك بعد النجاح الذي حققه سوق التمور والعسل والذي أقيم بولاية جعلان بني بوحسن بنهاية شهر يناير الماضي.