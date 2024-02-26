عاجل.. ميسي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة لوريوس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

جرى ترشيح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للحصول على جائزة لوريوس، أوسكار الرياضة، لهذا العام، من بين أسماء أخرى.

ترشيح ميسي للظفر بأوسكار الرياضة

وضمت قائمة المرشحين للجائزة، والتي تم الإعلان عن أسمائها في حفل بمدريد، لاعبة كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي، وسائق الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، وميكايلا شيفرين بطلة التزلج على المنحدرات الثلجية، والعداء الأمريكي نوا لايلز، وبطل القفز بالزانة أرماند دوبلانتيس.

txt

خاص.. خالد بيبو مهدد بالرحيل عن منصب مدير الكرة بالأهلي

txt

موعد مباراة روما ضد تورينو في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين والقناة الناقلة

ويتنافس أيضا منتخب إسبانيا للسيدات، مع مانشستر سيتي، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومنتخب جنوب إفريقيا للرجال للرجبي، على جائزة أفضل فريق في العام.

في حين يطمح الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، للحصول على جائزة أفضل رياضي صاعد، والتي ينافسه فيها اللاعبة الكولومبية للنادي الأبيض، ليندا كايسيدو.

وسيتم الإعلان عن جوائز لوريوس يوم 22 أبريل/نيسان المقبل في مدريد.
 

ميسي لوريس اوسكار الرياضة ليونيل ميسي انتر ميامي
Elfagr.org

مواد متعلقة

انقلاب كبير.. مانشستر يونايتد يغري مبابي براتب خيالي

بطل البريميرليج مع ليستر سيتي.. الياباني أوكازاكي يعلن اعتزاله كرة القدم
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن جائزة إضافية لبطل كأس مصر

عاجل| نجيب ساويرس عن انخفاض سعر الدولار: "هجايص".. ويكشف موعد النزول الحقيقي للأخضر

"لقاء أبيض بخطين حمر".. ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

"بث مباشر ودون تقطيع ".. شاهد الان مباراة الوحدة Xالاتحاد في دوري روشن السعودي 2024|مشاهدة مجانية Al-Wahda vs. Al-Ittihad

خاص.. خالد بيبو مهدد بالرحيل عن منصب مدير الكرة بالأهلي

انقلاب كبير.. مانشستر يونايتد يغري مبابي براتب خيالي

عاجل| طرح شهادات 30%... خبراء: احتمال ليس مستبعدًا

فوز مثير للنصر على الشباب بنتيجة (3-2) في مباراة نارية بالدوري السعودي