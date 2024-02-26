عاجل.. ميسي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة لوريوس

جرى ترشيح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للحصول على جائزة لوريوس، أوسكار الرياضة، لهذا العام، من بين أسماء أخرى.

ترشيح ميسي للظفر بأوسكار الرياضة

وضمت قائمة المرشحين للجائزة، والتي تم الإعلان عن أسمائها في حفل بمدريد، لاعبة كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي، وسائق الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، وميكايلا شيفرين بطلة التزلج على المنحدرات الثلجية، والعداء الأمريكي نوا لايلز، وبطل القفز بالزانة أرماند دوبلانتيس.

ويتنافس أيضا منتخب إسبانيا للسيدات، مع مانشستر سيتي، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومنتخب جنوب إفريقيا للرجال للرجبي، على جائزة أفضل فريق في العام.

في حين يطمح الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، للحصول على جائزة أفضل رياضي صاعد، والتي ينافسه فيها اللاعبة الكولومبية للنادي الأبيض، ليندا كايسيدو.

وسيتم الإعلان عن جوائز لوريوس يوم 22 أبريل/نيسان المقبل في مدريد.

