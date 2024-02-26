جهاز مدينة المنصورة الجديدة يجري القرعة العلنية للحجز التكميلي لوحدات "سكن مصر"

صرح المهندس محمد الغمراوي، رئـيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم إجراء أعمال القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات سكن مصر بالمدينة.



وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 3061 حاجزا تقدموا على عدد 1500 وحدة سكنية، دور أرضي وأخير ومتكرر.



وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لمختلف شرائح الدخول.



وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.



وعقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وتم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.

