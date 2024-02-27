فوائد وأضرار النشويات: توازن استهلاكك لصحة أفضل، النشويات هي مجموعة متنوعة من الكربوهيدرات التي تُعتبر مصدرًا هامًا للطاقة في النظام الغذائي. تتواجد النشويات في العديد من الأطعمة مثل الخبز، والأرز، والبطاطس، والحبوب. ورغم أن النشويات تلعب دورًا مهمًا في تزويد الجسم بالطاقة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند تناولها:

فوائد وأضرار النشويات: توازن استهلاكك لصحة أفضل.. فوائد النشويات:

1. **توفير الطاقة:** تُعد النشويات مصدرًا رئيسيًا للطاقة للجسم، حيث يتم تحويلها إلى جلوكوز واستخدامها كوقود للعمليات الحيوية.

2. **تحسين وظائف الدماغ:** تلعب النشويات دورًا هامًا في تحسين وظائف الدماغ، حيث يحتاج الدماغ إلى كمية كبيرة من الطاقة للقيام بمهامه بشكل فعال.

3. **الشعور بالشبع:** تساعد النشويات في زيادة مدة الشبع بفضل قدرتها على تحفيز إفراز هرمونات الشبع.

4. **توفير الألياف:** تحتوي النشويات مثل الحبوب الكاملة على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

فوائد وأضرار النشويات: توازن استهلاكك لصحة أفضل .. أضرار النشويات:

1. **ارتفاع مستوى السكر في الدم:** قد تؤدي النشويات إلى زيادة مستوى السكر في الدم بشكل سريع، مما يعرض الأشخاص المصابين بالسكري لمخاطر صحية.

2. **زيادة الوزن:** استهلاك الكثير من النشويات قد يساهم في زيادة الوزن إذا لم يتم التوازن بين الكمية المتناولة ومستوى النشاط البدني.

3. **تأثيرات سلبية على الهضم:** بعض النشويات، خاصة النشويات المكررة والمصنعة، قد تسبب مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والغازات.

4. **ارتفاع ضغط الدم:** قد تؤدي النشويات ذات مؤشر السكر العالي إلى زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

من الضروري أن يكون استهلاك النشويات متوازنًا وفقًا لاحتياجات الجسم، ويجب تفضيل المصادر الطبيعية للنشويات مثل الحبوب الكاملة والخضروات على المصادر المكررة والمصنعة. كما يُنصح بمراجعة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على نصائح تتعلق بتناول النشويات بشكل صحيح ومتوازن.