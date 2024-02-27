"اعرف الآن".. تواريخ رمضان 2024 ومواقيت الإفطار والسحور مع جدول الامساكية لرمضان 1445

"اعرف الآن".. تواريخ رمضان 2024 ومواقيت الإفطار والسحور مع جدول الامساكية لرمضان 1445.. أهلًا رمضان يتساءل الناس متى رمضان 2024؟ وامساكية الشهر الكريم 2024، في الأيام الماضية ويريدون التعرف على امساكية شهر رمضان 2024، حيث إنه لم يتبقى الا القليل على شهر رمضان الكريم، ويسعى المسلمين لمعرفة متى يكون أذان المغرب بأول أيام شهر رمضان، ومتى يكون وقت الإفطار وموعد السحور، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد الإمساك الخاص بشهر رمضان لعام 2024.

متى رمضان 2024؟

"اعرف الآن".. تواريخ رمضان 2024 ومواقيت الإفطار والسحور مع جدول الامساكية لرمضان 1445

يريد الكثير من المسلمين التعرف على امساكية شهر رمضان 2024، حيث أنه لم يبقى الكثير على موعد رمضان فقط 14 يوما، وعلى هذا فإن شهر رمضان الكريم يوافق يوم الاثنين 11 من شهر مارس المقبل 2024، وسوف تكون مدة شهر رمضان الكريم هي ثلاثون يوما تقريبا، وتأتي هذه التوقعات تبعا لعدد من الحسابات الفلكية التي يقوم بها خبراء مركز الفتوى المصرية التابع لمشيخة الأزهر الشريف، حيث يتم هذا الإجراء وفقا لخطوات معينة لا يعلمها إلا هؤلاء الخبراء.

متى يكون أول 5 أيام من شهر رمضان المبارك 2024؟

فيما يتعلق بشأن متى يكون أول 5 أيام من شهر رمضان المبارك 2024 فقد ورد أن:-

يوم الإثنين 11 من شهر مارس، سيوافق يوم 1 من شهر رمضان 2024، أما عن عدد ساعات الصوم في هذا اليوم ستكون نحو 13 ساعة و18 من الدقائق، أما عن وقت السحور 2:23، فجرا، بتوقيت الإمساك 4:23 فجرا.

أما عن يوم الثلاثاء 12 من شهر مارس، وهو 2 رمضان 1445، أما عن وقت ساعات الصوم هي 13 ساعة و20 دقيقة سيكون الفرق دقيقة واحدة عن اليوم السابق، ويكون وقت السحور 2:22 فجر، وإمساك 4:22 الفجر.

الأربعاء 13 من شعب مارس، سيكون يوم 3 رمضان 1445، وعدد ساعات الصوم هو 13 ساعة و22 دقيقة، يكون وقت السحور كالآتي 2:20، وإمساك 4:20 فجرا.

الخميس 14 من شهر مارس 4 من شهر رمضان 1445، بالإضافة إلى ذلك يكون عدد ساعات الصوم تقريبا 13 ساعة و24 دقيقة، أما عن وقت السحور 2:19، والإمساك 4:19 فجرا.

من المهم معرفة مواعيد الإفطار والإمساك في شهر رمضان حتى تقوم بتنظيم يومك وعبادتك في هذا الشهر الفضيل، ولا تنسى الدعاء في أوقات الإفطار والسحور أيضا.