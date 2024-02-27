اقتصادي إماراتي: انخفاضات إضافية في سعر الدولار عقب وصول أموال صفقة رأس الحكمة

الصفقة أظهرت أن ارتفاع الدولار ليس لضعف الجنيه ولكن بسبب العيب السوق السوداء

قال الخبير والباحث الاقتصادي المستشار محمد المهري، إنه يتوقع حدوث انخفاضات إضافية في سعر الدولار مقابل الجنيه عقب إتمام صفقة رأس الحكمة، وحصول مصر على الدفعة الأولي منها بقيمة 15 مليار دولار.

وتابع " المهري"، خلال حديثة لبرنامج أهل مصر على قناة أزهري، أنه بمجرد الإعلان عن الصفقة تراجع الدولار مقابل الجنيه بنحو 10 إلى 12 جنيها، فما بالك إذ وصلت الدفعة الأولي من الاتفاق والتي تقدر بنحو فإنه بالطبع سيكون فيه انخفاض آخر في أسعاره متوقعًا أن يتراوح بين مستويات 30 إلى 20 جنيها خلال شهرين القادمين مع ضخ تلك السيولة من نقد الأجنبي بالأسواق.

وأشار “المهري”، إلى أن صفقة رأس الحكمة أعطت مؤشرا قويا على أن الارتفاع الذي حدث في الدولار مقابل الجنيه ليس لقوة الدولار، بينما بسبب العيب تجار السوق السوداء، مؤكدا أن الصفقة سوف تساعد على انخفاض أسعار السلع قبل رمضان.