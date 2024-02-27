عاجل| رسميًا تراجع سعر طن الحديد 7000 جنيه

بوابة الفجر

انخفضت اسعار طن الحديد بالسوق المصري اليوم بنحو 7000 جنيها في أكبر انخفاض منذ  نحو عاميين، وذلك في اعقاب تراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.


وبحسب مصادر لـ" الفجر"،  فقد أبلغت حديد عز التجار أنه بداية من غدا الأربعاء 28 فبراير  سيتم خفض سعر الطن 7000 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل إلى 46500 جنيها بدلا من 53500 جنيها شاملا ضريبية القيمة المضافة 14%.

وذكر رجل الأعمال أحمد عز،  في تصريحات صحفية أن شركته سوف تراجع أسعار الحديد بناء على المتغيرات التي حدثت في أسعار الدولار، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى ان تلك الصفقة سيكون لها تأثير فعال على سعر الصرف.  

 

وكانت قد كشت غرفة الصناعات المعدنية، تراجع إنتاج  مصر من حديد التسليح نحو 3.9%  إلى 8.043 مليون طن مقارنة بنحو 8.369 مليون طن في العام السابق له.

 

وعلى مدار الأيام الماضي شهدت أسعار الحديد ارتفاعات قياسية ليتجاوز مستويات 50 الف جنيه في ارض المصنع لأول مرة في تاريخه، وهو ما ادي إلى توقعات سلبية على مشروعات العقارية.

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