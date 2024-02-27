سلطنة عُمان تدشن منتدى صحار للاستثمار وطرح 104 فرص استثمارية

دشنت سلطنة عُمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان، منتدى صحار للاستثمار 2024 بمشاركة أكثر من 20 دولة وبلغت الفرص الاستثمارية التي طرحتها الغرفة على هامش المنتدى 104 فرص استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية مليار ريال عماني تتضمن ثمانية قطاعات رئيسية وهي الصناعي واللوجستي والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي والسياحة وتقنية المعلومات وقطاع الرعاية الصحية ومن المتوقع أن توفر 9 آلاف فرصة وظيفية.

أكد محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، أن الأمن والأمان هو ركيزة أي نشاط اقتصادي وأن ما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات الاستقرار السياسي وارتفاع مؤشرات الأمان وانخفاض معدلات الجريمة يضع سلطنة عمان وجهة للاستثمار الآمن والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما تمتلكه شمال الباطنة من جاهزية لوجستية وتكامل في البنى التحتية يعد حافزا لنمو الأنشطة الاقتصادية في كافة القطاعات حيث تستحوذ المحافظة على ما نسبته 16% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للسلطنة بقرابة 11 مليار دولار أمريكي.

وذكر أن المشاريع التنموية الاستراتيجية القائمة في شمال الباطنة تعد رافدا للحركة الاقتصادية فيها، فميناء صحار والمنطقة الحرة التابعة له يعد أحد محركات الاقتصاد المحلي في المحافظة والسلطنة ككل حيث يربط الميناء سلطنة عمان بأكثر من 550 ميناء حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر ويستقبل أكثر من 3000 سفينة سنويا، وقد تجاوز الاستثمارات فيه حاجز 27 مليار دولار.

تزخر شمال الباطنة بمقومات اقتصادية وبنية تحتية وبيئة استثمارية خصبة وجاذبة تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم وتسويقها كوجهة جاذبة، مشيرا إلى أهمية دور الغرفة في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية جذابة ودعم القطاع الخاص للاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية.

يأتي المنتدى بهدف إيجاد منصة تجمع القيادات والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري في المحافظة واستغلال المقومات والمزايا العديدة التي تتمتع بها بما يتوفر لها من قدرات وإمكانات فريدة تؤهلها لأن تكون قبلة للاستثمارات الدولية وهو ما سيسهم في تعزيز حضور سلطنة عمان على خريطة الاستثمار العالمية بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الباحثة عن فرص النمو والتوسع.

يوفر المنتدى ببرنامجه الحافل الأرضية المناسبة لجميع المهتمين من المستثمرين للاطلاع عن قرب على المنظومة الاستثمارية ومستجدات المشهد الاقتصادي في سلطنة عمان ومحافظة شمال الباطنة على وجه الخصوص والتطورات المتسارعة التي تشهدها مدينة صحار والمناطق المجاورة لها وسيخلق المنتدى حوارا معمقا وواسعا حول العديد من المواضيع والملفات التي يبسطها المنتدى على طاولة البحث علاوة على اللقاءات الثنائية التي ستجمع المستثمرين بممثلي الجهات ذات العلاقة بملف الاستثمار هنا في سلطنة عمان ورجال الأعمال والمسؤولين.

وعلى هامش أعمال المنتدى تم توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود تجاوزت قيمتها الـ100 مليون ريال عماني بين كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مدائن، وميناء صحار والمنطقة الحرة مع عدد من المستثمرين مما سيسهم في تعزيز النمو في محافظة شمال الباطنة.