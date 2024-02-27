عاجل| اللحمة بـ 300 جنيه والدواجن بـ 110 جنيه.. أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على والمنافذ والمعارض، أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.



وأشار “ صالح” إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبري استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري

وأضاف "صالح" أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي

أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة:

كيلو اللحوم البلدي 300ج.

كيلو الارز 30 جنية

كيلو الزيت 65 جنية

البطاطس ال 5 كيلو 30 جنية

البرتقال ال 2 كيلو 15 ج

المكرونة 10 جنية وزن 400 جرام

السمك البلطي درجه أولى 70 جنية

الدواجن الفريش 110 جنية لوزن كيلو



واكد "صالح" ان جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، موضحا ان نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20‎%‎ وتصل في سلع أخرى إلى 50 ‎%‎.

وأكد علي أن المبادرة سوف تفتتح قريبا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضا، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة مستمرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض.