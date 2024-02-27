القنوات الناقلة لمسلسل جودر بطولة ياسر جلال في رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الرمضاني المقبل 2024، والذي يضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، التي ينتظرها المشاهد العربي، حيث يتصدر مسلسل ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال قائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك خلال الموسم المقبل 2024 حيث تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

القناة الناقلة لمسلسل جودر بطولة ياسر جلال



وأعلنت قناة ON، عرض مسلسل جودر على شاشتها في الماراثون الرمضاني، إذ نشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر العمل، تحت عنوان “حكاوي الأساطير مع ياسر جلال مش هتخلص مع جودر استنونا مع النجم ياسر جلال فقط وحصريا على ON في رمضان”.



شخصية ياسر جلال في مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار تشويقي حول شخصية جودر التي يجسدهما الفنان ياسر جلال، وهو عمل مقتبس من الروايات الشهيرة لحكايات ألف ليلة وليلة، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وآخرين.



أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم “جودر” يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين المبدعين فى مقدمتهم:

نور اللبنانية.

الفنانة ياسمين رئيس.

الفنانة وفاء عامر.

تارا عماد.

جيهان الشماشرجي.

أحمد ماهر.

عايدة رياض.

محمود البزاوي.

فتوح أحمد.

مايان السيد.

عبدالعزيز مخيون.

أحمد بديرز

محمد التاجي.

أحمد فتحي.

أيتن عامر.

محمد علي رزق.

إسلام حافظ.

مجدي بدر.

هنادى مهنى.

والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث.

من إخراج إسلام خيري.

وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما.

عدد حلقات مسلسل جودر رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل جودر عن ألف ليلية وليلة في إطار المسلسلات الـ 15 حلقة خلال موسم رمضان المقبل 2024 - 1445 حيث يستمتع عشاق الدراما بمثل تلك النوعية من الدراما الرمضانية 2024