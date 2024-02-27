يد الزمالك يفوز على سموحة بنتيجة 29-26 في الدور الثاني لدوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 29/26، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

يد الزمالك يفوز على سموحة

وكان الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 14/14 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 29/26.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا على صالة جهاز الرياضة في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيسًا للجهاز ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا وأحمد رمضان مدربًا عامًا وإيهاب محسن مدربًا ومحيي صلاح مدربًا للحراس.

