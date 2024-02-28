موسكو تحذر من نقل أصول روسية مجمدة لدعم أوكرانيا‎

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، إن المقترحات الخاصة بإرسال أصول روسية مجمدة من الذهب والعملات الأجنبية إلى كييف من أجل دعم أوكرانيا "خاطئة ومدمرة".

وحذر وزير المالية الروسي من أن تلك الخطوة يمكن أن تقوض أسس النظام المالي العالمي.

وأضاف أن روسيا يمكن أن ترد على مثل هذه الخطوة بالمثل، غير أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتصعيد، وإنما للخروج من الوضع الحالي.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت، في وقت سابق، إنه يتعيّن على بلدان مجموعة السبع مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمّدة بشكل مشترك وعاجل وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا، في وقت يستعد التكتل لعقد اجتماع لبحث المسألة.

وتزداد الدعوات في الولايات المتحدة وأوروبا لتأسيس صندوق لأوكرانيا باستخدام مليارات الدولارات الموجودة في حسابات مصرفية والاستثمارات وغيرها من الأصول التي جمدها الغرب ردًا على الغزو الروسي في 2022.

وقالت يلين للصحفيين في ساو باولو: "إنه أمر ضروري وملح بأن يجد ائتلافنا طريقة للإفراج عن قيمة هذه الأصول المجمّدة لدعم مقاومة أوكرانيا المتواصلة وإعادة الإعمار على المدى البعيد".

وأضافت: "هناك قانون دولي قوي وقضية اقتصادية وأخلاقية تدافع عن المضي قدمًا.. سيوضح ذلك أنه لا يمكن لروسيا أن تنتصر عبر إطالة أمد الحرب وسيشكّل حافزًا لدفعها للتفاوض مع أوكرانيا على سلام عادل".