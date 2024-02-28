الاستخبارات الأوكرانية تحذر من خطة روسية للإطاحة بزيلينسكي

كشفت لجنة الاستخبارات التابعة للرئيس الأوكراني، الثلاثاء، عن خطة روسية للإطاحة بالرئيس ففولوديمير زيلينسكي، خلال الربيع.

وقالت اللجنة إن روسيا ستعمل على ذلك من خلال التشكيك في شرعية زيلينسكي، مضيفة: "ستصل العملية الخاصة (ميدان-3) إلى ذروتها في مارس-مايو 2024".

وأشارت إلى أنه ستكون هناك في الأسابيع المقبلة "محاولات للتحريض على الصراعات، سواء داخل أوكرانيا أو في أجزاء أخرى من العالم"، وقد تصبح شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو موضع شك.

ولفتت اللجنة إلى أن روسيا ستحاول "زعزعة" الوضع في أوكرانيا بحلول النصف الأول من يونيو، ثم إلحاق هزيمة عسكرية بكييف في شرق البلاد، حسب وكالة "تاس".

ونوهت إلى أنه سيتم تنفيذ العملية من أجل "وضع الجميع في خلاف مع الجميع، بما في ذلك ممثلي القيادة السياسية، وبث الذعر، ودق إسفين بين العسكريين والمدنيين، وتعطيل عملية التعبئة".

ودعت اللجنة المواطنين والشركاء الغربيين إلى تعزيز "الإجراءات الأمنية الشاملة".