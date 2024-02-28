الاستخبارات الأوكرانية تحذر من خطة روسية للإطاحة بزيلينسكي

عربي ودولي
زيلينسكي
زيلينسكي

كشفت لجنة الاستخبارات التابعة للرئيس الأوكراني، الثلاثاء، عن خطة روسية للإطاحة بالرئيس ففولوديمير زيلينسكي، خلال الربيع.

وقالت اللجنة إن روسيا ستعمل على ذلك من خلال التشكيك في شرعية زيلينسكي، مضيفة: "ستصل العملية الخاصة (ميدان-3) إلى ذروتها في مارس-مايو 2024".

وأشارت إلى أنه ستكون هناك في الأسابيع المقبلة "محاولات للتحريض على الصراعات، سواء داخل أوكرانيا أو في أجزاء أخرى من العالم"، وقد تصبح شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو موضع شك.

ولفتت اللجنة إلى أن روسيا ستحاول "زعزعة" الوضع في أوكرانيا بحلول النصف الأول من يونيو، ثم إلحاق هزيمة عسكرية بكييف في شرق البلاد، حسب وكالة "تاس".

ونوهت إلى أنه سيتم تنفيذ العملية من أجل "وضع الجميع في خلاف مع الجميع، بما في ذلك ممثلي القيادة السياسية، وبث الذعر، ودق إسفين بين العسكريين والمدنيين، وتعطيل عملية التعبئة".

ودعت اللجنة المواطنين والشركاء الغربيين إلى تعزيز "الإجراءات الأمنية الشاملة".

روسيا زلينسكي الحرب الروسية الأوكرانية اخبار دولية بوتين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مختار مختار: على كولر حُسن القيام بسياسة التدوير مع الأهلي

عاجل.. رد ناري من الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ قبل نهائي كأس مصر

عاجل: سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في محافظة القاهرة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. سبب استبعاد كهربا ورد الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ.. تصريحات وسام أبو علي وسر بكاء طاهر محمد طاهر

مواعيد قطارات محافظة الدقهلية خلال شهر رمضان 2024

تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط يتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

أول تعليق من مختار مختار على مستوى وسام أبو علي مع الأهلي