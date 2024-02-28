عاجل.. عشرات القتلى والجرحى جراء حادث مروع في مالي

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موقع سقوط الحافلة
موقع سقوط الحافلة

تسبب حادث مروع نتج عن سقوط حافلة من فوق أحد الجسور في مالي، الثلاثاء، بمقتل وإصابة عشرات المسافرين، وفقًا لوزارة النقل في مالي.

وقتل 31 شخصًا وأصيب 10 آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء انقلاب حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو، من فوق جسر.

وقالت الوزارة في بيان إن "حافلة تقل مواطنين ماليين ومواطنين من المنطقة الفرعية، كانت تغادر كينييبا متوجّهة إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر".

وأضافت الوزارة أن "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".

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