عاجل.. نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

أفادت هيئة الإذاعة النرويجية "NRC"، الثلاثاء، بأن ملك النرويج هارالد الخامس تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت أن الملك، البالغ من العمر 87 عامًا، عانى من التهاب أصيب به بينما كان في عطلة في ماليزيا، وفق ما أعلن القصر الملكي النرويجي.

وأفاد في بيان للقصر بأن "أطباء ماليزيون ونرويجيون يعتنون على حد سواء بشكل جيد بالملك".

وقبل 20 عامًا، خضع الملك هارالد لعملية جراحية لاستئصال المثانة بسبب إصابته بالسرطان.

وفي عام 2020، خضع هارالد الخامس لعملية جراحية في القلب لاستبدال أحد الصمامات.

وفي مايو 2023، خضع ملك النرويج، أكبر حكام أوروبا سنًا، للعلاج في مستشفى أوسلو بعد إصابته بعدوى.

ويحتاج الملك، إلى عكازات للتحرّك، وعانى من عدد من الأمراض في السنوات الأخيرة بما في ذلك عملية في القلب وعدة مشاكل تنفسية والتهابات.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، غاب في عطلة مرضية نتيجة إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.

وقبل أسبوع على ذلك، قلل من أهمية التكهنات بشأن إمكانية تخليه عن العرش، كما فعلت ملكة الدنمارك السابقة مارغريتي الثانية.

وبعدما شددت مرارًا على أنها لن تتنحى، أدهشت مارغريتي الدنماركيين عندما أعلنت في خطابها لمناسبة رأس السنة أنها ستتخلى عن العرش لصالح ابنها البكر فريدريك.

ونقل الإعلام النروجي عن هارالد قوله "ألتزم بما قلته على الدوام بأنني أديت قسمًا أمام (البرلمان).. وهو مدى الحياة".