تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و926 شاحنة و170 سيارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 10 سفن بالإضافة إلى وصول وسفر 1717 راكبا بموانئها.

أوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 12500 طن بضائع، 413 شاحنة و155 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع، 513 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (دليلة)، بينما تغادر السفينة DOROوعلى متنها 44 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا وثلاث سفن وهي "الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، وأمل".

وشهد ميناء نويبع تداول 1870 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الأربع وهي "آور، آيلة، كوين نفرتيتي وبريدج"، فيما شهد ميناء الزيتيات استقبال السفينةALMA MARINAوعلى متنها 8 آلاف طن سولار.