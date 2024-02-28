سلطنةُ عُمان تتقدّم 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

تقدمت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة (هيرتج فاونديشن)، لتحل في المرتبة الـ56 عالميًا.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تقدمت سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عوضًا عن "غير حرّ غالبا" بمرتبتها الـ95 في عام 2023، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي.

 

وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.

 

ويتضمن التصنيف العالمي 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية، ويغطي 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.

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