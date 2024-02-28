وزير الإعلام العُماني يُشيد بجهود الإعلاميين العرب والأجانب في نقل الصورة الإيجابية عن عُمان

أشاد الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُماني رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين بجهود الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب في نقل الصورة الإيجابية عن عُمان.

وثمّن الحراصي خلال لقائه بالإعلاميين المدعويين في معرض الكتاب، بالجهود التي تبذلها المؤسسات الإعلامية الخارجية في نقل الصورة الإيجابية عن سلطنة عمان، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتواصل بين المؤسسات الإعلامية المختلفة لتبادل الخبرات والثقافات والتجارب والمعارف ومد جسور الصداقة والسلام بين دول العالم، وعلى دور الإعلام في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والحضارية والاجتماعية في كل بلد إلى جانب دوره المحوري في تصحيح المسار العالمي لإعزاز مبادئ السلام بين الشعوب.

وتطرق اللقاء إلى النهضة المتجددة التي تعيشها سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق في كافة المجالات، والتي شهد معها الاقتصاد العماني تحولات مهمة وكبيرة، سيرا مع تنفيذ رؤية «عمان ٢٠٤٠»، مؤكدا الدكتور وزير الإعلام على دور الإعلام في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والحضارية والاجتماعية في كل بلد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك تبادل الخبرات والمحتوى الإعلامي ودعم المبادرات الثقافية والفنية، إلى جانب التأكيد على أهمية معرض مسقط الدولي للكتاب كتظاهرة للتواصل الثقافي والفكري ودوره في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.

ويعمل المركز الإعلامي لمعرض مسقط الدولي للكتاب على تسهيل مهام أعمال الإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية وذلك لنقل الفعاليات الشاملة عن المعرض.

كما نظم المركز الإعلامي برنامجًا للإعلاميين تضمن زيارة لأبرز المعالم الثقافية والحضارية في سلطنة عمان مثل: دار الأوبرا السلطانية مسقط والمتحف الوطني ومتحف عمان عبر الزمان وولاية نزوى.

كما شمل البرنامج التعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان والتسهيلات والحوافز التي تقدمها لجذب الاستثمارات الخارجية، إلى جانب الخطط والاستراتيجيات الوطنية في تعزيز الحركة التنموية ودعم الاستدامة الاقتصادية.