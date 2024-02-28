تشكيل يونايتد المتوقع أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره فريق نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدور الخامس من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

txt

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الداخلية

txt

مصطفى الزناري يعلن جاهزيته مع الزمالك

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، رافائيل فاران، دييجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، فورسون، ماركوس راشفورد.

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست كأس الاتحاد الانجليزي مانشستر كأس الاتحاد
Elfagr.org

مواد متعلقة

شاب من ذوي الهمم يطلب من السيسي عضوية الزمالك.. ورئيس النادي يرد (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. رد محمد صلاح على ميدو بانتقاله إلى الدوري السعودي

حسام حسن يضم 5 لاعبين جدد في معسكر منتخب مصر المقبل

عاجل| مرموش مطلوب في الدوري الإنجليزي.. وفرانكفورت يحدد سعر الصفقة

موقف بيلينجهام من مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

شاهد.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تغيير مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 فبراير.. هل حان الوقت للشراء أم الانتظار؟

وزير الإنتاج الحربي يستقبل ممثلي الشركة الكيميائية السعودية لبحث التعاون

وزير االتعليم يلتقي نظيره السعودي لبحث تعزيز التعاون القائمة بين مصر والمملكة