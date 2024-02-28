تشكيل يونايتد المتوقع أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره فريق نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدور الخامس من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، رافائيل فاران، دييجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، فورسون، ماركوس راشفورد.