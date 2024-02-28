مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024 وفق بيان وزارة النقل والمواصلات

بدأ العدد التنازلي لشهر رمضان المبارك لعام 2024/1445، فقد بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين عن جدول مواعيد مترو الأنفاق في رمضان، حيث إنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان فلكيًا في خلال يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

وأعلنت وزارة النقل على قيامها بالعمل على تغيير مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة في خلال الشهر الكريم، حتى تنتاسب مع مواعيد المواطنين التي يتم العمل على تغييرها بسبب التناسب مع مواعيد الإفطار، ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن جدول مواعيد مترو الأنفاق في رمضان، فقد تم الإعلان على أنها من المقرر أن تكون على النحو التالي:



مواعيد مترو الأنفاق في رمضان

موعد آخر قطار في الخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15.

موعد آخر قطار في الخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30.

موعد آخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07.

موعد آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة 12.38.

جدول تشغيل قطارات المترو في رمضان 2024

وأعلنت الوزارة عن جدول تشغيل قطارات المترو في رمضان 2024، على أن تكون نحو ما يلي:

موعد أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الساعة 05:15 صباحا.

موعد آخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحا.

موعد آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب الساعة 12:30 صباحا.

موعد آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور الساعة 12:07 صباحًا.

موعد آخر قطار بالخط الثالث من محطة محور روض الفرج الساعة 12:38 صباحا.

موعد آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة مترو أنور السادات الساعة الواحدة صباحا.

موعد آخر قطار المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث جمال عبد الناصر الساعة 12:30 صباحا.

موعد آخر قطار محطة العتبة وهيا محطة تبادلية للخط الثاني مع الثالث، الساعة 12:30 صباحا.

ومن الجدير بالذكر إنه قد تم الإعلان عن كل المواعيد الجديدة عبر الصفحة الرسمية الخصاة بوزارة النقل والمواصلات في مصر.

