كيفية استعلام أهلية الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الرقمية

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الأهلية من خلال البطاقة الرقمية التي تتيح للمستفيدين العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.



استعلام أهلية الضمان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

تفعيل البطاقة الرقمية

وتتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.

بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.

التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات حسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.

تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

