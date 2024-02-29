وصفات رمضان الاقتصادية..طريقة عمل البانيه الكداب على طريقة الشرشابي

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق سهلة واقتصادية لوجبات إفطار رمضان 2024، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان، تحرص الكثير من الأسر المصرية على شراء مستلزمات المنزل من خضروات وفواكه ولحوم.

ويعتبر البانيه من الأكلات الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، لكن مع ارتفاع الأسعار امتنع عدد كبير من الأسر عن شراء البانيه، ولحسن الحظ، يحاول خبراء الطهي إيجاد بدائل اقتصادية للبانيه، ونستعرض طريقة عمل «البانيه الكداب» على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، كالتالي:

لتجهيزات رمضان.. طريقة عمل البانيه الكداب بالبطاطس المهروسة

أولًا: المقادير

- نصف كيلو من البانية المفروم.

- 2 حبة من البطاطس المهروسة.

- 2 بصلة مفرومة.

- كوب من البقسماط.

- التوابل (ملح، وفلفل أسود، وكاري، وزعتر، وبهارات فراخ، وبصل بودر، وثوم بودر)

- وللتغطية: دقيق، وبيض، وبقسماط.

ثانيًا: طريقة عمل البانيه الكداب

1- نخلط البانيه المفروم مع البطاطس والبصل جيدًا.

2- أضف التوابل.

3- قم بإضافة البقسماط بالتدريج حتى تحصل على خليط متماسك يسهل تشكيله.

4- قم بتشكيل البانيه على صنية، وأدخلها الفريزر حتى تتماسك.

5- يمكنك تحضير البانيه الكداب عن طريق وضع قطع البانيه في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، والقلي في زيت غزير لتأخذ لون ذهبي.