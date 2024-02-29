علامات تحذيرية لنقص فيتامين ب12.. تظهر في العيون

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل عصبية حادة تؤثر على جهازك العصبي، مثل مشاكل في الرؤية، وفقدان الذاكرة، وفقدان التنسيق الجسدي، مما قد يصل إلى التأثير على الجسم بالكامل ويمكن أن يسبب مشاكل في المشي أو التحدث، بينما يؤدي إلى تلف أجزاء من الجسم.

الجهاز العصبي، وخاصة في الساقين، في بعض الأحيان تكون هذه الأعراض لا رجعة فيها، ولكن دعونا نلقي نظرة على العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب 12 في العين.

قلة التركيز

نقص خلايا الدم الحمراء يعني نقص نقل الأكسجين إلى أعضائك مما يؤدي إلى التعب الشديد. يمكن أن يؤدي انخفاض فيتامين ب 12 في الجسم إلى تغيرات في الرؤية وإتلاف رؤيتك، بدءًا من تلف الشبكية الناتج عن انسداد الأوعية الدموية في العين. نقص خلايا الدم الحمراء في العين سوف يعيق رؤيتك.

جفاف في العيون

نقص فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في جفاف العين وألم في العين. يؤدي إلى إتلاف طبقة العصب القرنية. يمكن لمكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم والدموع الاصطناعية أن تحسن مشكلة متلازمة جفاف العين.

عيون صفراء

غالبًا ما يبدو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فيتامين ب 12 شاحبين ولديهم مسحة صفراء طفيفة على الجلد وفي المنطقة البيضاء من العينين وهي حالة تعرف باسم اليرقان. ويحدث هذا عندما يتوقف الجسم عن إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بسبب نقص فيتامين ب12. لذلك فإن تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر كميات كافية من فيتامين ب 12، بينما يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين ب 12 يوميًا.

مشاكل في العصب البصري

يمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 دون فقر الدم ومع وجود أعراض عصبية نفسية. يُعتقد دائمًا أن سبب المشكلات العصبية هو مشكلة ثانوية لدور فيتامين ب 12 في تكون الميالين العصبي والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض النبض العصبي للعصب البصري مما يجعل العيون ضعيفة.