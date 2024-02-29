كيف تؤثر صحة الجهاز الهضمي على الرؤية

بدأت الدراسات الحديثة في كشف العلاقة المعقدة بين صحة الجهاز الهضمي والرؤية، مما يشير إلى أن أمعائنا قد تلعب دورًا حاسمًا في ظهور أمراض العيون وتطورها.

ويؤكد هذا الارتباط على أهمية اتباع نهج شامل للصحة، حيث يمكن أن يكون الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء المتوازن مفيدًا لصحة العين.

وتم الاعتراف بميكروبيوم الأمعاء، الذي يضم تريليونات من البكتيريا والفيروسات والفطريات، لدوره الواسع في صحة الإنسان، ويمتد تأثيره من المساعدة على الهضم إلى تعديل جهاز المناعة.

ومع ذلك، فإن تأثيرها المحتمل على صحة العين لم يظهر إلى النور إلا مؤخرًا، يقوم أطباء العيون وأطباء الجهاز الهضمي الآن بدراسة كيفية تأثير التغيرات في نباتات الأمعاء على العيون.

نُشرت إحدى الدراسات الرائدة في هذا المجال في مجلة "طب العيون"، حيث وجد الباحثون أن الأفراد الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) لديهم ميكروبات أمعائية مختلفة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

وتعد AMD أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، وتشير الدراسة إلى أن تكوين ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يؤثر على الالتهاب والإجهاد التأكسدي في العين.

وفي سياق اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة تؤثر على الأفراد المصابين بالسكري، يصبح الارتباط أكثر وضوحا، ومن المعروف أن مرض السكري يتأثر بصحة ميكروبيوم الأمعاء، ومع تقدمه، يمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر.

وتشير الأبحاث إلى أن الأمعاء الصحية يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري، وبالتالي قد تقلل من خطر اعتلال الشبكية السكري، ومن حالات العين الأخرى التي قد يلعب فيها محور العين والأمعاء دورًا هي الجلوكوما، التي تتميز بزيادة الضغط في العين التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

ووجدت دراسة في "Journal of DrDeramus" أن الأشخاص المصابين بالجلوكوما لديهم معدل انتشار أعلى لحالات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، في حين لم يتم إثبات السببية، تشير هذه الارتباطات إلى أن الجهاز الهضمي الصحي قد يؤثر على تطور الجلوكوما.

وبعيدًا عن المرض، يبدو أن صحة العين اليومية مرتبطة بصحة الأمعاء أيضًا، فيما يتم امتصاص الفيتامينات والمواد المغذية المهمة للحفاظ على الرؤية، مثل فيتامين أ، والزنك، واللوتين، في الأمعاء.

وإذا كانت الأمعاء غير صحية، فمن المحتمل أن تضعف امتصاص هذه العناصر الغذائية الحيوية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة العين.

يفتح مجال الدراسة المزدهر هذا طرقًا علاجية محتملة. يمكن أن تكون البروبيوتيك والبريبايوتكس وتعديلات النظام الغذائي التي تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي جزءًا من الوقاية من أمراض العيون أو إدارتها.

ومع ذلك، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الآليات الكامنة وراء الاتصال بين الأمعاء والعين بشكل كامل ولترجمة هذه النتائج إلى ممارسة سريرية.

ومع استمرار العلم في التعمق في العلاقة بين الأمعاء والعين، أصبح من الواضح أن أنظمة الجسم لدينا أكثر ترابطًا مما كان يعتقد سابقًا.

ويمكن أن تؤدي الآثار المترتبة على هذه النتائج إلى إحداث ثورة في كيفية تعاملنا مع صحة العين، مما يضيف طبقة أخرى من الأهمية لصحة الجهاز الهضمي والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء المتوازن.

وقد يتضمن مستقبل طب العيون التركيز على القناة الهضمية كوسيلة للوقاية من أمراض العيون وعلاجها، مع التأكيد على القول المأثور بأن الصحة الجيدة تبدأ حقًا من الداخل.