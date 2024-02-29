كيفية التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج

وفقا لموقع الفجر الالكتروني ننشر لكم في السطور التالية شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن إذا كنت غير متزوج، حيث أن طريقة التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج تتضمن الخطوات التالية:-

ننشر طريقة التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج

وفي حالة إذا كان الشخص غير متزوج فيجب التسجيل في حساب الواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن اضغط هنا .

. تظهر لك الصفحة الرسمية للموقع اضغط على التسجيل الجديد.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم وهي:- رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق.

ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري.

إدخال رقم الهوية ثم إدخال الرقم السري.

الضغط على خيار الدخول.

إدخال البيانات والعناوين المطلوبة.ستظهر لك صفحة بيانات التابعين يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالتابعين في حالة تواجدها، ثم الضغط على التالي.