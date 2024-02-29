رابط وطريقة التسجيل في حساب المواطن لغير المتزوجين

نستعرض لكم ضمن النقاط التالية، طريقة التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج، عبر موقع الفجر الإلكتروني، والخطوات التي من المفترض اتباعها.

لغير المتزوجين.. طريقة التسجيل في حساب المواطن

ولغير المتزوجين ننشر لكم في النقاط التالية طريقة التسجيل في حساب المواطن، ففي حالة إذا كان الشخص غير متزوج فيجب التسجيل في حساب الواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن اضغط هنا .

تظهر لك الصفحة الرسمية للموقع اضغط على “التسجيل الجديد”.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم وهي:- رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق.

ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري.

إدخال رقم الهوية ثم إدخال الرقم السري.

الضغط على خيار الدخول.

إدخال البيانات والعناوين المطلوبة.

ستظهر لك صفحة بيانات التابعين يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالتابعين في حالة تواجدها، ثم الضغط على التالي.

إدخال البيانات الخاصة بالدخل ثم الضغط على خيار التالي.

إدخال بيانات الحساب البنكي في حالة كان هناك حساب.

لا بد من مراجعة كافة البيانات المدخلة بدقة تامة ثم الضغط على الموافقة على أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة حتى يكون التقديم في حساب المواطن تم بنجاح.

تفاصيل حول حساب المواطن السعودي

انطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.

برنامج حساب المواطن وطني خالص، فقد أطلقته المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، ويتشكل مقدار الدعم وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، ويكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.