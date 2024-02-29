7 خطوات لاستخدام حاسبة حساب المواطن

نشر لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لاستخدام حاسبة حساب المواطن، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن أحد البرامج المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ويعمل برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم للكثيرين من المستحقين في المملكة، من أجل تحسين مستوى المعيشة وتوفير المتطلبات الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وخاصة بعد ارتفاع الاسعار.

خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن

-الضغط على الموقع الرسمي لحساب المواطن

- اضغط على الحاسبة التقديرية

- حدد إذا كان الشخص المستفيد مسجلا أم غير مسجل

- قم باختيار مستقل أو رب الأسرة

- اكتب جميع التفاصيل المطلوبة.

- قم بالضغط على الحاسب

- اطلع على مبلغ الدعم التقديري الظاهر أمامك

شروط برنامج حساب المواطن

- أن يكون الفرد سعودي الجنسية، ولكن يستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

- كما يجب أن يكون الفرد مقيمًا على أراضي المملكة العربية السعودية.

- يجب ألا يكون الفرد أقل من ثمانية عشر عام.

- ضرورة التسجيل في بوابة حساب المواطن على أن يتأكد الفرد من صحة البيانات المُدخلة.

- يجب أن يمتلك الفرد حساب بنكي حتى يتم تحويل الدعم المالي عليه.

- إدخال صور من المستندات المطلوبة.

- إدخال صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

- كتابة دخل الفرد أثناء تقديم الطلب.

- كذلك يجب أن يمتلك الفرد سكن مستقل، ولا يكون من قاطني دور الإيواء في المملكة.

- أن يكون الفرد من محدودي الدخل.