ما المقصود بالنظام الغذائي المرن وأبرز فوائده؟

يركز النظام الغذائي المرن، المعروف أيضًا باسم النظام الغذائي شبه النباتي، على الأطعمة النباتية مع استهلاك محدود أو عرضي للحوم.

ووفقا لدراسة جديدة، نشرت في مجلة BMC Nutrition، ارتبط النظام الغذائي المرن بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالنظام الغذائي النهم.

وتؤكد الدراسة فوائد تناول المزيد من الأطعمة النباتية بدلا من اللحوم لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وهدفت الدراسة إلى دراسة آثار النظام الغذائي المرن على صحة القلب وشملت 94 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو آكل اللحوم أو مرنًا لمدة عام على الأقل قبل الدراسة.

وتم تصنيف الأفراد الذين تناولوا أقل من 50 جرامًا من اللحوم يوميًا على أنهم من ذوي المرونة، في حين تم تصنيف أولئك الذين تناولوا 170 جرامًا أو أكثر من اللحوم على أنهم حيوانات آكلة اللحوم. ويشكل النباتيون، الذين تجنبوا المنتجات الحيوانية تمامًا، المجموعة الثالثة.

وفي يوم الدراسة، تم جمع عينات الدم من المشاركين لتقييم المؤشرات الحيوية لأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بقياس ضغط الدم لدى المشاركين، ومؤشر كتلة الجسم، وتصلب الشرايين أثناء الزيارة.

وكشف تحليل المؤشرات الحيوية للدم أن كلًا من النباتيين والمرنين يتمتعون بصحة قلبية وعائية أفضل من الحيوانات آكلة اللحوم.

وعلى وجه التحديد، أظهروا مستويات أقل من الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بالحيوانات آكلة اللحوم.

علاوة على ذلك، بالمقارنة مع الحيوانات آكلة اللحوم والنباتات المرنة، أظهر النباتيون مستويات أقل من الأنسولين أثناء الصيام، على الرغم من أن الفرق فقد أهميته عندما قام الباحثون بتعديل المؤسسين.

وأخيرًا، كان لدى أصحاب المرونة والنباتيين درجات أقل من شدة متلازمة التمثيل الغذائي، وهو مقياس مركب لمختلف عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك مستويات الجلوكوز في الدم، وضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، والوزن.

ماذا يشمل النظام الغذائي المرن؟

يتكون النظام الغذائي المرن في المقام الأول من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، يقوم أصحاب المرونة أحيانًا بدمج المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض في وجباتهم ولكن بكميات أقل وأقل تكرارًا من الحيوانات آكلة اللحوم التقليدية.

وينصب التركيز على الأكل النباتي من أجل الفوائد الصحية والبيئية، مع المرونة في تضمين المنتجات الحيوانية بناءً على التفضيل الشخصي أو الرغبة الشديدة في بعض الأحيان يشجع هذا النهج على اتباع نظام غذائي متنوع وغني بالمغذيات مع تقليل استهلاك اللحوم بشكل عام، مما يجعله مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن طريقة أكثر استدامة وتوازنًا لتناول الطعام.

فوائد النظام الغذائي المرن

فوائد النظام الغذائي المرن

يوفر النظام الغذائي المرن العديد من الفوائد الصحية من خلال التركيز على الأطعمة النباتية مع السماح باستهلاك المنتجات الحيوانية في بعض الأحيان إنه يعزز إدارة الوزن بسبب تركيزه على الأطعمة النباتية الغنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية وتقليل تناول اللحوم ذات السعرات الحرارية العالية.

وعادةً ما يكون لدى الأشخاص الذين يتمتعون بالمرونة مخاطر أقل للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان بسبب تناول كميات أكبر من الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام الغذائي صحة الجهاز الهضمي، ويعزز مستويات الطاقة، ويحسن الصحة العامة من وجهة نظر بيئية، فإن تقليل استهلاك اللحوم يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة ويقلل من استخدام المياه، مما يجعل النظام الغذائي المرن خيارًا مستدامًا لكل من الصحة الشخصية والكوكب.